30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte geliş saati

Forvet mevkisini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun'un kiralanması konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Cenk Tosun saat 18.00'de İstanbul'a gelecek. Yarım sezonluk 1 milyon 250 bin euro olan ücretinin 1 milyon euro'sunu Beşiktaş karşılayacak. 250 bin euro ise şampiyon olunması halinde prim olarak verilecek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
30.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte geliş saati Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte geliş saati 30.01.2021
Beşiktaş'ın Cenk Tosun ısrarı! Yeni teklif yapıldı Beşiktaş'ın Cenk Tosun ısrarı! Yeni teklif yapıldı 30.01.2021
Vida'ya Çizme'den kanca! Sunulan teklif... Vida'ya Çizme'den kanca! Sunulan teklif... 29.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Cenk Tosun ve Hulk'ta son durum ne? Canlı yayında açıkladı! Cenk Tosun ve Hulk'ta son durum ne? 29.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş Cenk Tosun için Everton'a teklif yaptı Beşiktaş Cenk Tosun için Everton'a teklif yaptı 29.01.2021
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı Beşiktaş'ta Gökhan Töre sakatlandı 29.01.2021
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor! Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ile yollar ayrılıyor! 29.01.2021
Gökhan Töre Trabzonspor maçında yok! Gökhan Töre Trabzonspor maçında yok! 28.01.2021
Canlı yayında açıkladı! Cenk Tosun'un transferi... Canlı yayında açıkladı! "Cenk Tosun'un transferi..." 28.01.2021
Kim gelirse gelsin yedek oturur "Kim gelirse gelsin yedek oturur" 28.01.2021
Beşiktaş'ta Lens yolcu! Görüşmelere başladı Beşiktaş'ta Lens yolcu! Görüşmelere başladı 26.01.2021
Beşiktaş Hulk'ta gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi Beşiktaş Hulk'ta gaza bastı! Ünlü menajer devreye girdi 26.01.2021
Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Koita açıklaması! Hem Çebi hem Yalçın istedi Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Koita açıklaması! "Hem Çebi hem Yalçın istedi" 25.01.2021
Yıldız oyuncu için flaş sözler! Böyle bir adam görmedim Yıldız oyuncu için flaş sözler! "Böyle bir adam görmedim" 25.01.2021
Welinton düzgün bir hakeme çatarsa her maç atılır "Welinton düzgün bir hakeme çatarsa her maç atılır" 25.01.2021
Beşiktaş'ın maçı 11 kişi tamamlaması mucize "Beşiktaş'ın maçı 11 kişi tamamlaması mucize" 25.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Cenk Tosun Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 22. hafta)
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Herkes İrfan Can Kahveci'yi beklerken...
Beşiktaş'tan kanada sürpriz takviye! İtalyan basını duyurdu
Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı mağlup ettiği maçı yorumladı!
Galatasaray'da sıradaki imza belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör