Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! İşte geliş saati

Forvet mevkisini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Everton'da forma giyen milli yıldız Cenk Tosun'un kiralanması konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Cenk Tosun saat 18.00'de İstanbul'a gelecek. Yarım sezonluk 1 milyon 250 bin euro olan ücretinin 1 milyon euro'sunu Beşiktaş karşılayacak. 250 bin euro ise şampiyon olunması halinde prim olarak verilecek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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