Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli Takım'la anlaşmasından sonra A Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.

16 yıl sonra Şenol Güneş'in adının Milli Takım ile anılıyor olması büyük heyecan verici. Türk futboluna pek çok hizmet yapmış çok önemli çok büyük futbol adamı Şenol Güneş. Bir spor gazetesi bu akşamki maçtan sonra Şenol Güneş'in istifa edeceğini iddia etti. Şuanda da Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin başladığı açıkçası belli oldu. Milli Takım'ın Lucescu'dan sonra teknik direktörü Şenol Güneş olacak. Şenol Güneş'in Marta ki iki resmi maçta takımın başında olacağı kesin.

Beşiktaş ve Milli Takım'ı aynı anda sezon sonuna kadar çalıştırma konusunda her ne kadar tarafların kendi aralarında yaptığı görüşmelerde herşey pozitif gelişsede pratikte ne göstericek onu yorumlamakta güçlük çekiyoruz. Şuana kadar bu haberler yalanlamadığı gibi, yakın zamanda bir kez daha tarafların bir araya geldiği biliniyordu.

Zaten çok uzun bir süredir Şenol Güneş verdiği demeçlerde bunu dile getiriyordu. Bu noktadan sonra bir kulüp takımı çalıştırmak istemiyorum diyordu. En doğru alternatif isim olduğu uzunca bir süredir konuşuluyordu. Ben kişisel olarak görüşümü söyliyim Lucescu ile Milli Takım'ın başarılı olacağını düşünmüyorum. Bu sebeple Şenol Güneş isminin çok doğru olduğu görüşündeyim.