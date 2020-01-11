11 Ocak 2020, Cumartesi

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Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri!

BTC Türk Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş'a olası transferi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
11.01.2020

Transfere dair özel açıklamalarda bulunan Yalçın, "Guilherme Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır. Son derece profesyonel ve uyumlu bir oyuncu, hiç sorun yaşamadık. İsmimin Beşiktaş ile anılması beni mutlu ediyor ama her şeyin bir zamanı var." ifadelerini kullandı.

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