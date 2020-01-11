11 Ocak 2020, Cumartesi

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Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması!

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Transfer Raporu programında bağlanarak Guilherme transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
11.01.2020

Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer gündemiyle ilgili konuşan Gevrek, "Guilherme'nin transferi konusunda net bir gelişme yok. Guilherme'yi kim transfer etmek isterse buna bizim onayımız gerekli." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri!

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