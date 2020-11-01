01 Kasım 2020, Pazar
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Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması! "İstediğimiz seviyeye gelirse..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Sırp futbolcu Adem Ljajic ile ilgili de konuşan Yalçın, "Ljajic'in özel yaşantısı beni ilgilendirmez. İstediğimiz seviyeye gelirse sahada görebiliriz." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
01.11.2020
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