Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübe 13 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü... Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın bir çok başarısına imza atmıştı...