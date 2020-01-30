30 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübe 13 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndü... Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın bir çok başarısına imza atmıştı...
30.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın
- Yeni sol bek transfer uçağına biniyor! İşte o görüntüler
- "Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam"
- Trabzonspor Manoel Messias ile anlaştı!
- Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın
- Emre Akbaba'nın hayali euro 2020
- Feyenoord Oğuzhan Özyakup transferini duyurdu
- Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi geliyor
- "Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...