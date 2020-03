Sergen Yalçın: Devletimiz çok iyi çalışıyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Beşiktaş müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

SERGEN YALÇIN: HİÇKİMSENİN MEMNUN OLMADIĞI BİR AKŞAM OLDU



İlk olarak söz alan Sergen Yalçın, "Hiçkimsenin memnun olmadığı bir akşam oldu. Hem skor, hem oyunsal anlamda çok iyi şeyler yaptığımızı söyleyemeyiz. Bir puandan memnun değiliz ama kaybedebilirdik de, kazanabilirdik de. Seyir zevki yoktu. İki taraf da taktiksel olarak birbirini kontrol etti. Taktiksel bir oyundu. Ama böyle bir ortamda, seyircisiz ve sessiz bir derbi, ciddi bir salgın var, oyuncuların üzerinde baskı yarattı. İki taraf da bir puanla ayrıldı, iki taraf da bundan mutlu değil" diye konuştu.



"İZLERKEN ÇOK ZEVK ALDIĞINIZI DÜŞÜNMÜYORUM"



Ertelemeyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunamayacaklarını dile getiren Yalçın, "Ertelemeyle ilgili bizim herhangi bir yaptırımda bulunmamız anlamsız. Devletimizin verdiği bir karar. Seyircisiz derlerse böyle, seyircili derlerse seyircili. Atmosferin çok düşük olduğu net. Sessiz bir derbi. Konsantre olmaları çok zor. Bağrışmalar her yerden duyuluyor. Atmosfer beklediğimiz gibi değildi. Elimizden geldiğince konsantre etmek istedik. 3 puanla ayrılsaydık başka şeyler düşünebilirdik. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin gibi bakarsak güzel ama kazanmak zorunda olduğumuz için bizi mutlu etmedi. Onları da mutlu etmedi. İzlerken çok zevk aldığınızı düşünmüyorum. Çok önlem aldık birbirimize karşı. Atanın kazanacağı bir maçtı, kim atsa kazanacaktı bence. Olmadı. Her iki takımın da pozisyonu vardı, berabere bitti" ifadelerini kullandı.



"SAKATLIKLAR OYUNUMUZU ETKİLEDİ"



İkinci yarıda geri çekilmeleriyle ilgili gelen bir soruya Yalçın, "Bazen oyunun gidişatı, sizi böyle oynamaya teşvik edebiliyor. Oyun planımız tabii ki böyle değil ama gidişat beklemenize sebebiyet verebiliyor. Mecburi hamleler yapmak zorunda kaldık. Gökhan'ın sakatlanması, Boateng'in sakatlanması bizi etkiledi. Daha ofansif bir kadroyla ikinci yarı oynamayı düşünüyorduk ama sakatlıklar etkiledi. Hamleleri yapamayınca, takım geride kaldı. Mecburi hamleler yapında, oyun planımızı etkiledi" yanıtını verdi.



"DEVLETİMİZ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"



Ne denirse onu yapmak zorunda olduklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Hafta içi oyuncu grubumuz bir toplantı yaptı. Yabancı oyuncularımız gerçekten tedirgin, biz daha sağduyuluyuz. Bizim herhangi bir yaptırımda bulunmamız mümkün değil. Ne denirse onu yapmak zorundayız. Biz de oyuncularımıza 'şu an dünyanın en güvenlik ülkesindesiniz' dedik. Türkiye'de biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor, devletimiz çalışıyor. Tek sıkıntı seyirci olmaması. Oyuncuların konsantre olması çok zor seyirci olmayınca. İki taraf da iyi mücadele etti, koştu. Seyir zevki olmadı. Bir gol atan maçı kazanacaktı, bir puanla ayrıldık. İki taraf da mutlu değildir ama böyle bir ortamda oynanabilecek oyun bence bu kadar" dedi.



"ŞAMPİYONLUK UMUTLARIMIZ BU MAÇLA AZALMADI, ZATEN AZDI"



Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçla azalmadı, zaten azdı. Çok bir ümidimiz yok. 9 puan gerideyiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor. Bir takım olsa belki yakalayabilirsin ama 2-3 takım var. Kalan 8 haftada hedefimiz 8 maçı da kazanmak. Rakiplerimizin maçlarıyla bizim fikstürümüze baktığımızda biraz daha yukarıda bitireceğiz gibi gözüküyor. Seyircisiz ortamda oynanmadan kazanılan bir maç yok. Hedefimiz önümüzdeki maçları kazanıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek."



"MİLLİ MAÇ ARASINDA KAPSAMLI BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ, MALİYETİ DÜŞÜRMEMİZ GEREK"



Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili bilgi veren Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle de görüştük. Milli maç arasında önümüzdeki sezonla ilgili geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Seneye federasyonun verdiği maliyetler çok düşük. Bu rakamı bulmamız gerekiyor. Şu anda takımın rakamı yüksek, indirmemiz gerekiyor. Henüz bir karar vermedik ama bu konuyla ilgili bir toplantı yapacağız. Maliyetin altına düşmek zorundayız. Önümüzdeki sezon 17-18 milyon Euro aşağı düşmesi gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.



FATİH TERİM'DEN LİGLERİN ERTELENMEMESİNE TEPKİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise can sağlıklarının tehlikede olduğunu dile getirdi ve maçların ertelenmemesine tepki gösterdi.



Koronavirüs salgını ile ilgili gelen soruya yanıt veren deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "İşin tekniğine de girelim de, konu oynadığımız oyunun önüne geçmesin. Onu da bir ara konuşuruz herhalde. Global bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlarını kapatanlar var. İtirazımız yok. Okullar tatil edildi, uçuşlar durduruldu. Risk grubundakiler evinde. Meclis ve parti grup toplantıları iptal edildi, ülkedeki tüm etkinlikler iptal, gelişim ligleri iptal. Alt takımlarımızın hepsini yolladık. Kamu ve özel kuruluşlarda kritere göre evden çalışma esasına geçildi. Yanlış bir şey var mı? Tüm büyük ligler ertelendi, dünyadaki ve Avrupa'daki. Hiç aklınıza gelir miydi, NBA'in erteleneceği. NBA ertelendi. Tenis maçları iptal edildi, ayrı sahalarda oynuyorlardı. Uluslararası Futbol Komitesi'ndeki tüm ligler iptal kararı aldı. Milyarlar, futbol insan hayatından önemli değil cümlesini, ana haberlerde, spor haberlerinde sürekli konuşuyorlar. Koronavirüs böyle bir şey. Bizi toplumun uyuşturucusu gibi, seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Beraberlikten, puan kaybından ayrı konuşuyorum. Ben, Türk futboluna net 50 senemi verdim. Bir grubun temsilcisiyim. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek niyetinde değilim. Ama doğruları da söyleyeceğim tabii ki. Demin de söyledim, bazıları söyleniyor, ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var, bu bir gerçek. Hepimiz yardımcı olacağız, elimizden ne geliyorsa. Ama hiç bizim hayatımız, oyuncuların hayatı, hatta basın mensupları. 850 kişi akrediteli. Diğer eklerle birlikte 1000 kişi. 1.5 metreden aşağı mesafemiz olmayacaktı hani? Oyuncuların öpüşmesine mani olabilir misiniz? İmkanı yok. Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde değil misiniz? Ertelense, tüm futbolcuları evlerine yollasak, ekibi evlerine yollasak kimsenin bir günahı olmayacak. Ama bir tanemizden bir şey çıkarsa, hepimiz karantinaya gideceğiz. Top toplayıcı çocuklar bile. Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Antrenman sonrası cuma günü herkes evine gittikten sonra. Oyuncular idmanda soyunmak istemediler, tekrar dezenfekte ettik. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz ama söylenen ile eylem çok örtüşmüyor. Bizde bin kişi olsa, 9 maç, 9-10 bin kişi. 10 bin kişiyi hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle oynatıyorsunuz? Benim söylemek istediğim bu. Yoksa, karar alınmışsa, bizim muhatabımız TFF. Çarşamba diyorlar ki seyircili oynayacağız, akşam seyircisiz deniyor. Perşembe, bir takımımız seyircili oynuyor, cuma günü seyircisiz oynanıyor, hafta sonu da aynı. Çeşitli beyanlar var. Söz konusu olamaz diyor bir başkan yardımcısı. Söz konusu olamazsa sen niye UEFA toplantısına gitmiyorsun? Telekonferansla katılıyorsun. 4 tane unsur var arkadaşlar. Ben olmazsam, oyun olmaz. Futbolcu olmazsa oyun yine olmaz. Hakem olmazsa, maç idare edilemez. Seyircili olmazsa ne para kazanabilirsin, ne oyunun tadı kalır, ne tuzu kalır. Kimse de takip etmez. Dünyanın tüm ileri ülkeleri, futbol ve diğer sporlarda iptal. Biz değiliz. Peki değiliz, ama açıklama yok. Neden böyle yapıldı, yok. Beşiktaş bizim çok önemli rakibimiz. Buna rağmen ben takımımdan çok memnunum. Bir dakika koronavirüsün konuşulmadığı olmadı. Yabancı oyuncularımız var, konsantre olmak mümkün değil. Yapay olur. Bu arada tüm futbolseverlere, tüm ülkeme söylüyorum, herkes dikkat etsin. Tüm bilim adamlarımızı dinliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde fazlası görülmez. Sağlık Bakanı'mızın da sürekli bilgilendirmesine teşekkür ederiz. İnşallah ülkemiz de bunu en iyi şekilde atlatacak."



"ŞU ANA KADAR KİMSEDEN TEK SES ÇIKMADI, HEPİMİZ PARANOYAK OLDUK"



Deneyimli isimlere kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Terim, "Bana federasyon soracak. Problem burada. Ben değil, birkaç tecrübeli arkadaşıma da soracak. Kulüpler Birliği toplantısında bu gündeme gelecek. Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Antrenörler birliği hiçbir şey diyemez, dememiştir. İki satır kınama, hakemler birliği çıkıp da bir şey diyemez, diyemezler. Sendika olmadıkları sürece bu durumda kalacaklar. Futbolun ana unsurlarını devreye almazsanız, alacağınız kararlarda net olamazsınız. Hiçbir para, tecrübeyi satın almaz, yerine geçmez. İki hafta sonra milli takım arası yok mu? Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, milli takım arasında baktınız vakalar bitti, bu arada oynardık. Benim çocuklarımın canı, neden önemli değil ya. Böyle bir şey yok. Ben bunu kendi adıma konuşmadım. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak her yerde beraber olabiliyoruz, burada niye olmayalım ya? Böyle bir şey yok. Biz Süper Lig'de oynuyoruz, imkanlarımız çok iyi. Bende hem kaseti, hem raporu var. 2'nci Lig, 3'üncü Lig, BAL, Allah onlara yardım etsin. BAL'ı düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edelim, oynamayalım kardeşim birilerine zor gelecekse. Nedir bu, ben bunu anlamadım ki? Paranoya yapan bir adam da değilim, komplo teorileri de üretmem. Ama hepimiz paranoyak olduk. Zaten biz alışkınız, her sene bir zorluğa. Zorlaştırmaya alışkınız, seviyeler yükseliyor ya. Ama mantık olarak, bana göre şu ana kadar olmalıydı. Hiç bu kadar kısır bir hafta geçirdi mi Türkiye Ligi. Seyirci olsa böyle olmaz. Maalesef, üzülerek söylüyorum, şu ana kadar da tek kimseden ses çıkmadı. Bundan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.



"FUTBOL ALEMİNDE BİR ŞEY ÇIKARSA, HER TARAFTAN KARANTİNAYA GİDERİZ"



Başkanla devamlı istişare halinde olduklarını belirten Fatih Terim, "Galatasaray Kulübü olarak, başkanla devamlı istişare halindeyiz. Basit bir örnek vereyim. İlk antrenmanımız çarşamba günü. İki gün izin verdim. Hiç böyle izin vermedim. Çünkü oyuncuların psikolojileri bozuk. Bu böyle devam ettiği sürece, en sıkıntılı biziz. Şu salonda şu anda 67 kişi var. Çok da yakınsınız. Bir grup var, ya bize bir şey olmaz. Herhalde biz onlardanız. Bir grup var panikçi. O da kötü. Ama işte buyurun. Söylemimizle eylemimiz arasında çok büyük farklar var. İnşallah, futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa her taraftan karantinaya gideriz. Böyle bu iş. Maalesef" dedi.



"KAÇAN GOLLERİ ATMOSFERİN YAPAYLIĞINA VERİYORUM"



Maçla ilgili düşüncelerini de dile getiren Terim, "İşin teknik bölümüne gelince, Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" diyerek basın toplantısını noktaladı.