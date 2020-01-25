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Sergen Yalçın Beşiktaş'a çok yakın

Sergen Yalçın, siyah beyazlıların yeni teknik direktörü olma yolunda... Beşiktaş'ın Göztepe ile oynanacak maç sonrası tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
25.01.2020

Beşiktaş teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor...

En son BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı siyahlılarla bu sezon çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşamıştı.

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