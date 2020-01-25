Beşiktaş'a 156 milyon TL'lik fatura

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman döneminde futbolcularla yapılan sözleşmeler Ahmet Nur Çebi yönetimini düşündürüyor. Ligde istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen siyah beyazlılarda yönetim başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere Oğuzhan, Lens, Orkan, Karius, Boyd gibi isimleri göndermek istiyor.

Ancak Fikret Orman döneminde yapılan yüksek rakamlı sözleşmeler nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve ekibi zorlu bir süreç yaşıyor. Bu isimlerle yolların ayrılması halinde siyah beyazlı kulübe çıkacak toplam fatura tam 156 milyon lira olacak.

Bu nedenle siyah beyazlıların takım içindeki bu operasyonu doğrudan yapması mümkün gözükmüyor. Gönderilmesi düşünülen isimlerin ikna etmesi gereken yönetim, beklenen hamleleri de hızlı bir şekilde hayata geçiremiyor.