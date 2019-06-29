29 Haziran 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'ta Narsingh imzaya kaldı

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren​ Beşiktaş'ın, Hollandalı oyuncu Narsingh ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
29.06.2019

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