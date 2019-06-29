29 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Narsingh imzaya kaldı
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Hollandalı oyuncu Narsingh ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
29.06.2019
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