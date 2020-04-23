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Serdar Sarıdağ: İç barışı sağlamak lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün denetimi konusunda açıklamalar yaptı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeleri aktardı. Sarıdağ, "İlk başta iç barışı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.
23.04.2020
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