05 Haziran 2019, Çarşamba
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Serdar Adalı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Adalı adı siyah beyazlı takımla anılan Mario Gomez için, "Hocamız bir golcü daha isterse gerekeni yaparız" dedi.
05.06.2019
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