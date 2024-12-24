Serdal Adalı'dan Anderson Talisca açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor'da gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca ile ilgilide flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...
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