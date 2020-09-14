Sercan Dikme: Beşiktaş'ın Aboubakar'a ilgisi kalmadı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Hattı programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dikme, siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Vincent Aboubakar ile ilgili "Artık Beşiktaş'ın Aboubakar transferine dair bir ilgisi kalmadı." dedi.

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