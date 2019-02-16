16 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.
16.02.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım ile ilgili soruları yanıtladı.

Şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüpte buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz."

Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması Şenol Güneş'ten flaş Milli Takım açıklaması 16.02.2019
Quaresma'dan ayrılık cevabı Quaresma'dan ayrılık cevabı 15.02.2019
Beşiktaş'ta bonus devri bitiyor Beşiktaş'ta bonus devri bitiyor 15.02.2019
Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor 15.02.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Malatya'ya geldi 14.02.2019
Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar "Fikret Orman ve Ali Koç şimdi ağlamasınlar" 10.02.2019
Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında 10.02.2019
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir "Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir" 09.02.2019
Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu! "Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu!" 09.02.2019
Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici "Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici" 09.02.2019
Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir 09.02.2019
Tahkim Quaresma'nın cezasını onadı Tahkim Quaresma'nın cezasını onadı 08.02.2019
Sol kanat Kagawa'nın Sol kanat Kagawa'nın 08.02.2019
Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin "Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin" 06.02.2019
Turgay Demir: Şenol Güneş geçen hafta istifa etti Turgay Demir: Şenol Güneş geçen hafta istifa etti 06.02.2019
Beşiktaş'ın genç golcüsünden harika vole! Beşiktaş'ın genç golcüsünden harika vole! 06.02.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sosyal medyaya damga vurdu!
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler
UEFA rakamları belli oldu! Beşiktaş fark attı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu!
Mustafa Cengiz CAS kararını açıkladı: "Men yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör