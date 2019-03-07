07 Mart 2019, Perşembe
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Şenol Güneş: "Giderken bu lafın altında hep ezileceğimi düşünüyorum"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, ""Kulübün de o zaman benimle ilgili bir tasarrufu yoktu. Siz benim kulüpteki geleceğimi benden iyi biliyorsunuz. Kulüp ne demişti. 3 yıl daha devam kararı aldık demişti ama teklif gelmedi. Ben iki yılda anlaşsam aynı şeyi yapacağım. Gitsem de aynı işi yapacağım. Evet bir hatam var. Martta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak haziranda gelirim dedim. O zaman martta kimi getireceğiz hocam dediler haklı olarak. E kulüp var dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek yok diye. Giderken bu lafın altında hep ezileceğimi düşünüyorum. Evet ben gitmemeliyim tamam ama martta o maçlara kim çıkacak? Benim en içime sinen iki takımı da o süreçte beraber götürmekti ama birilerine göre dikkatim dağıldı." ifadelerini kullandı.
07.03.2019
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