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Savaş Çorlu: Beşiktaş'ın yeni hocası sürpriz bir yerli olabilir

Savaş Çorlu, Beşiktaş'ın teknik direktör değişikliği hakkında yorumlarda bulundu.

28 Temmuz 2025 | 16:53
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