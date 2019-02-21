21 Şubat 2019, Perşembe
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Quaresma derbide ilk 11'de
Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya forma vermeyi planlıyor.
21.02.2019
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