28 Ocak 2020, Salı

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Oğuzhan Özyakup Feyenoord'a çok yakın

Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oluyor. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.
28.01.2020

Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

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