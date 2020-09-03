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Montero: Beşiktaş'ta çıkış yapacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, siyah-beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.
03.09.2020
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Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta Francisco Montero resmen Beşiktaş'ta 03.09.2020
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