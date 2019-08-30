30 Ağustos 2019, Cuma
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Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Arsenal'in orta saha oyuncusu Elneny'yi renklerine bağladı. Mısırlı futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.
30.08.2019
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