Mohamed Elneny Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Arsenal'in 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile her konuda anlaşmaya vardı. Abdullah Avcı'nın transfer listesindeki Elneny'nin satın alma opsiyonu 18 milyon euro. Mısırlı oyuncu, yarın İstanbul'da olacak ve Beşiktaş'ın önümüzdeki Cumartesi günü Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la oynayacağı mücadeleyi tribünden izleyecek.