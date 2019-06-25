25 Haziran 2019, Salı
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Medel'in isteği İngiltere | Video haber
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istiyor.
25.06.2019
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