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Mahmut Alpaslan: Gökhan Töre Beşiktaş'ta

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Son Sayfa programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre'nin siyah-beyazlı takıma transfer olduğunu açıkladı.
11.08.2020
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