Loris Karius'tan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, transfer iddialarıyla ilgili Alman basınına konuştu. Siyah-beyazlı ekiple kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karius, Hertha Berlin iddialarıyla ilgili "Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum. Gerçek olan şu: Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmem var ve şu anda Beşiktaş'ın başarısına konsantre oldum" dedi.

ABONE OL