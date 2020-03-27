27 Mart 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ljajic gözden çıkarıldı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, beklediği verimi alamadığı Sırp yıldızı iyi bir teklif gelmesi halinde elinden çıkarmayı planlıyor.
27.03.2020
ABONE OL

DİĞER
Ljajic gözden çıkarıldı Ljajic gözden çıkarıldı 27.03.2020
Yalçın: Resmi açıklama gelmeden antrenmanları başlatmayacağım Yalçın: Resmi açıklama gelmeden antrenmanları başlatmayacağım 26.03.2020
Beşiktaş'ın corona virüsü test sonuçları negatif! Beşiktaş'ın corona virüsü test sonuçları negatif! 26.03.2020
Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı... Boateng'den güldüren paylaşım! Evde basın toplantısı... 25.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu 24.03.2020
Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri Beşiktaş'ta corona virüsü tedbiri 24.03.2020
Sergen Yalçın'dan corona virüsü sözleri Sergen Yalçın'dan corona virüsü sözleri 24.03.2020
Sergen Yalçın corona virüsü testine girecek Sergen Yalçın corona virüsü testine girecek 23.03.2020
Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması 23.03.2020
Erdal Torunoğulları: Jeremain Lens ülkesine dönmek istedi Erdal Torunoğulları: Jeremain Lens ülkesine dönmek istedi 22.03.2020
Ahmet Nur Çebi: Bütün oyuncularımız karantinada Ahmet Nur Çebi: Bütün oyuncularımız karantinada 22.03.2020
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması 22.03.2020
Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri 21.03.2020
Beşiktaş'ta gençlere şans Beşiktaş'ta gençlere şans 21.03.2020
Beşiktaş yol haritasını belirledi Beşiktaş yol haritasını belirledi 20.03.2020
Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth Şubat ayının en çok konuşulan ismi Sörloth 19.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Mesut Özil'in menajeri açıkladı! Fenerbahçe...
Fatih Terim'in corona virüsü şanssızlığı! 90 kişide...
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantina günlerini anlattı! Corona virüsü...
Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor
Fenerbahçe'den güldüren Altay Bayındır paylaşımı
Ozan Kabak'ın değeri dudak uçuklattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör