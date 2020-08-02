02 Ağustos 2020, Pazar

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Lille Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı!

Fransız ekibi Lille, alacaklarını bir bölümü karşılığında Beşiktaş'tan bonservisini alan Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
02.08.2020
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