18 Mart 2019, Pazartesi
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Lens serbest mi kalacak?
Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in geleceği merak konusu. Bugün içerisinde ödeme yapılmazsa sözleşmesindeki madde sebebiyle serbest kalacak olan Jeremain Lens'le ilgili son durumu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber'de değerlendirdi.
18.03.2019
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