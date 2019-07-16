Lecce taraftarlarından Burak Yılmaz'a beste!

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için İtalyan kulübünün en önemli taraftar grubu bir beste yaptı. Grubun bu bestesi, kısa sürede internette büyük yankı uyandırdı.

Bestenin içeriğinde Burak Yılmaz'ı takımda ne kadar çok görmek istediklerini belirten grup, ayrıca takımın CEO'su Mauro Meluso'ya göndermede bulundu. Meluso'nun İtalyan forvet Simone Zaza için de teklifte bulunduğunun gündeme düşmesi üzerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandığını okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak Yılmaz'ı istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Grup ayrıca takımın diğer forveti La Mantia ile Burak'ın çok iyi bir ikili olabileceğine de vurgu yaptı.

Bestenin içerisinde geçen diğer sözler de şu şekilde:



"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider



Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor



Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum



Ama Burak, ama Burak, ama Burak



Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz



Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum



Ancak o hala Beşiktaş'ta



Ama Burak, ama Burak, Ama Burak



Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum



Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"