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Lecce taraftarlarından Burak Yılmaz'a beste!

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Beşiktaşlı Burak Yılmaz için İtalyan kulübünün en önemli taraftar grubu bir beste yaptı. Grubun bu bestesi, kısa sürede internette büyük yankı uyandırdı.
16.07.2019

Bestenin içeriğinde Burak Yılmaz'ı takımda ne kadar çok görmek istediklerini belirten grup, ayrıca takımın CEO'su Mauro Meluso'ya göndermede bulundu. Meluso'nun İtalyan forvet Simone Zaza için de teklifte bulunduğunun gündeme düşmesi üzerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandığını okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak Yılmaz'ı istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Grup ayrıca takımın diğer forveti La Mantia ile Burak'ın çok iyi bir ikili olabileceğine de vurgu yaptı.

Bestenin içerisinde geçen diğer sözler de şu şekilde:

"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider

Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor

Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum

Ama Burak, ama Burak, ama Burak

Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz

Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum

Ancak o hala Beşiktaş'ta

Ama Burak, ama Burak, Ama Burak

Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum

Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"

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