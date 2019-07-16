Lecce taraftarlarından Burak Yılmaz'a beste!
Bestenin içeriğinde Burak Yılmaz'ı takımda ne kadar çok görmek istediklerini belirten grup, ayrıca takımın CEO'su Mauro Meluso'ya göndermede bulundu. Meluso'nun İtalyan forvet Simone Zaza için de teklifte bulunduğunun gündeme düşmesi üzerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandığını okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak Yılmaz'ı istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi. Grup ayrıca takımın diğer forveti La Mantia ile Burak'ın çok iyi bir ikili olabileceğine de vurgu yaptı.
Bestenin içerisinde geçen diğer sözler de şu şekilde:
"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider
Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor
Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum
Ama Burak, ama Burak, ama Burak
Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz
Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum
Ancak o hala Beşiktaş'ta
Ama Burak, ama Burak, Ama Burak
Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum
Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"
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