Kevin-Prince Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya üzerinden canlı yayına katıldı. Ganalı yıldız kendisini izlemeye gelen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'a takıldı ve ilginç diyaloglar yaşandı. İşte o görüntüler...

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