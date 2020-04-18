18 Nisan 2020, Cumartesi
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Kevin-Prince Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı!
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, sosyal medya üzerinden canlı yayına katıldı. Ganalı yıldız kendisini izlemeye gelen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'a takıldı ve ilginç diyaloglar yaşandı. İşte o görüntüler...
18.04.2020
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