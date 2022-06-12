Kazımcan Karataş Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Altay Başkanı Ayhan Dündar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dündar, adı Beşiktaş ile anılan Kazımcan Karataş'ın transferiyle ilgili "Beşiktaş'ın Kazımcan'a ilgisi var, resmi olarak bir temasımız oldu. Oyuncudan beklentimiz 2 milyon Euro." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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