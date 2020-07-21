21 Temmuz 2020, Salı

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Kartal üçüncülük umudunu koruyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı. Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerindeki ilk derbi galibiyetini elde etti.
21.07.2020
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