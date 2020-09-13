Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza'yı gündemine almıştı. Brezilyalı oyuncu, İstanbul'a iniş yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, havaalanı çıkışında "Kartal" pozu verdi.

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