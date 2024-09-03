Joao Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...
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