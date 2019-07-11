11 Temmuz 2019, Perşembe
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İtalya'dan Dorukhan Toköz için flaş iddia
İtalyan basını, Udinese'nin Dorukhan Toköz transferi için Beşiktaş ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını iddia etti.
11.07.2019
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