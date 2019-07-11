Fiorentina Medel'in peşinde

İtalyan ekibi Fiorentina Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu ​Medel için siyah beyazlı takımla masaya oturdu.

Beşiktaş'ın ​Şilili yıldızı ​Medel için Fiorentina devreye girdi.

İtalyan ekibi, Copa ​America'da mücadele eden ve başarılı performansıyla dikkat çeken tecrübeli ön libero için Beşiktaş ile temasa geçti.

Fiorentina, Gary Medel'in durumunu ve bonservis bedelini sorduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2 sezon önce Beşiktaş'a transfer olan ​Medel, siyah beyazlı takımda 75 maça çıktı.