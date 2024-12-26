Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Mevcut Beşiktaş Başkanı ve adayı Hüseyin Yücel, A Spor ekranlarında çok özel açıklamalarda bulundu. Yücel, diğer başkan adayı Serdal Adalı için de sert konuştu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için sert sözler: Ucuz kahramanlık peşinde! 26 Aralık 2024 | 12:00
00:58
Adalı: Sergen hoca ocakta başlamak isterse... 24 Aralık 2024 | 12:00
01:02
Serdal Adalı'dan Anderson Talisca açıklaması! 24 Aralık 2024 | 12:00
01:26
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! 24 Aralık 2024 | 12:00
01:13
Mete Vardar Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde transfer açıklaması! 10 Aralık 2024 | 12:00
04:15
Cenk Tosun: Karşılığı bu olmamalıydı 09 Aralık 2024 | 12:00
02:10
Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku! 08 Aralık 2024 | 12:00
00:28
Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması! 07 Aralık 2024 | 12:00