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Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı.
25.07.2020
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