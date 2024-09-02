Giovanni van Bronckhorst’tan transfer sorusuna flaş yanıt! "Şuan için...".
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’tan kendisine yöneltilen transfer sorusuna dikkat çeken yanıt geldi. İşte detaylar….
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