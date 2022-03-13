GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'ın Galatasaray açıklamalarına flaş sözler! "Az bile söylenmiş"
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesinde iki takım da birbirlerine karşı maçın hava şartlarından ötürü ertelenmesi ihtimali ile ilgili sert açıklamalar yapıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaş'ın Burak Elmas'a verdiği sert cevabı yorumladı. Uluç, "Keşke Ahmet Nur Çebi daha sakin kalabilseydi. Keşke Burak Elmas'ın hoş olmayan tavrına aynı şekilde cevap vermeseydi. Ancak bu üsluba bu cevap hak ediliyor mu? Az bile söylenmiş." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - BJK spor haberi)
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