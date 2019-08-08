Flaş sözler: "Bu kadroyla şampiyon olamaz"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Beşiktaş bu kadrosuyla şampiyonluğa oynayamaz. En az 4 transfer daha yapmalı" ifadelerini kullandı.