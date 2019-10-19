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"Fikret Orman Abdullah Avcı'yı sattı!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 biten Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı sattı." ifadelerini kullandı.
19.10.2019

Fikret Orman ile ilgili flaş sözler kullanan Toroğlu, "Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı sattı. Çok net söylüyorum. Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı çok kötü pozisyonda bıraktı. Siz Fikret Orman'ın bu kararı alırken çok ani mi aldığını zannediyorsunuz. En az 6 ay 1 sene. O zaman Abdullah Avcı'yı neden yiyorsun." ifadelerini kullandı.

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