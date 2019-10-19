19 Ekim 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 biten Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
19.10.2019
Elneny'nin tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Elneny'nin art niyeti yok. Topa basınca ayağı kayıyor. Pozisyondaki karar doğru." ifadelerini kullandı.
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