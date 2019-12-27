27 Aralık 2019, Cuma
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Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fırat Aydınus...
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş – Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi. Beşiktaş’ın performansını ve hakem kararlarını yorumlayan Toroğlu, flaş ifadeler kullandı. İşte Toroğlu’nun gündem yaratacak ifadeleri…
27.12.2019
İşte usta yorumcu Erman Toroğlu'nun o sözleri…
Beşiktaş seyircisine helal olsun. Zaman zaman tepki gösteriyorlar ve gösterdikleri tepkilerde haklı da oluyorlar.
Bazı topçular aptallar. Ne kadar zamandır hakemler konuşuluyor, Beşiktaş'ın geçen hafta canı yanmış. Hakem bir halt yiyebilir, sen topunu oyna.
Fırat Aydınus topçuyu yakaladı ve attı. Uyanık, attıracak hale getirdi topçuyu.
Futbolcu da sazan olarak gitmesin. Dünyanın neresinde olursan ol faul, vermedi. Sen neden kaşıyorsun? Oyununa bak golünü at.
Beşiktaşlı futbolcular da ilk yarıda yaşananlardan etkilendi. Büyük terslik olmazsa ikinci 45 dakikada Beşiktaş yener.
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