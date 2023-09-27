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Erman Toroğlu: Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıları eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş ölmüş, ağlayanı yok. Yönetim ile seyirci dalaşıyor. Teknik direktör işi gücü bırakmış ona 'Abi', buna 'Kardeş' diyor. Alın işte, Beşiktaş'ı ne hale getirdiniz! Sahada Beşiktaş'ın varlığı yok!" " ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri

27 Eylül 2023 | 22:28
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