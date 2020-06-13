Erman Toroğlu: Beşiktaş hücuma mehter takımı gibi geliyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın bir şey yapacak hali yok. Beşiktaş hücuma geliyor ama mehter takımı gibi geliyor. Antalyaspor hızlı geliyor, Beşiktaş kapanıyor. Böyle giderse fark açılır." dedi.

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