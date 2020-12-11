Ender Bilgin: Sihirli dokunuşlar Sergen Yalçın'ın yaşam kültüründen geliyor

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birçok futbolcuyu parlatan Sergen Yalçın hakkında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Ender Bilgin, "Sihirli dokunuşlar Sergen Yalçın'ın yaşam kültüründen geliyor. Oyunculara da bu yansıyor" ifadelerine yer verdi.

ABONE OL