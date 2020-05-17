Emre Kocadağ'dan eleştirilere yanıt

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, gündemi değerlendirdi. Kocadağ, pozitif çıkan testler sonrası "Yönetimin tesislerde ne işi vardı?" eleştirilerine yanıt verdi.

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