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Dorukhan Toköz Fenerbahçe yolcusu mu? Menajeri açıkladı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Muhabir Masası programında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'ün son durumuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekipteki geleceği merak konusu olan Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut'la görüşen Dikme, milli yıldızla ilgili "Fenerbahçe'yle transfer konusunda görüştünüz mü?" sorusuna Ahmet Bulut'tan "Dorukhan için hiçbir takımla görüşmedik" yanıtını aldığını ifade etti.
22.10.2020
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