24 Ağustos 2020, Pazartesi

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Domagoj Vida İtalyan takımlarını istemedi

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida siyah-beyazlılardan ayrılmak istemiyor. Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A takımlarından gelen teklifleri reddetti.
24.08.2020
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